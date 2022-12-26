"На Зіньо претендують бельгійські команди, але Шевченко хоче втримати його за будь-яку ціну в січні. Провести ще один рік у Бельгії було б непогано. Рівень Серії А в п'ять разів вищий за бельгійську лігу. Але загалом ми задоволені його першим півріччям Італії.

Інтер став ще одним претендентом на лідера команди Шевченка

Він зіграв перші п'ять матчів, а потім його викликали до збірної. Якщо відсутні у своєму клубі протягом двох тижнів в Італії, не зігравши ні хвилини, ви втратите своє місце. У Бельгії це ім'я, в Італії – ні.

Він продовжував працювати, але отримував травми. До того ж через день після того, як він повернувся додому в Італію, його будинок був пограбований. Усі цінності зникли. Коли ти один за кордоном, далеко від сім'ї та друзів, то це нелегко", – цитує батька Зіньо Football Italia.

Ванхойсден провів у Серії А 9 матчів, але результативними діями поки не відзначався.

Шевченко проти Маліновського: якісний антифутбол, катастрофічні цифри – український тренер без приводу для усмішок