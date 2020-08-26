Шевченко довызвал Сироту на матчи Лиги наций, – СМИ

Андрей Шевченко довызвал защитника Динамо Сироту на сентябрьские матчи Лиги наций после Суперкубка Украины, сообщает телеграмм канал Шах и Шах.

Шевченко довызвал Михайличенко на матчи Лиги наций – потенциальный дебют воспитанника Динамо

Для воспитанника киевлян это первая возможность дебютировать в составе национальной команды. Защитник дополнил предварительный список игроков, которых Шевченко может вызвать на сбор перед двумя официальными поединками. Также к списку недавно присоединился Богдан Михайличенко из Андерлехта. Теперь в перечне 38 фамилий.

К слову, поединок Украина – Швейцария состоится 3 сентября во Львове. Три дня спустя "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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