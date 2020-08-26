Шевченко довикликав Сироту на матчі Ліги націй, – ЗМІ

Андрій Шевченко довикликав захисника Динамо Сироту на вересневі матчі Ліги націй після Суперкубка України, повідомляє телеграм-канал Шах і Шах.

Шевченко довикликав Михайліченка на матчі Ліги націй – потенційний дебют вихованця Динамо

Для вихованця киян це перша можливість дебютувати в складі національної команди. Оборонець доповнив попередній список гравців, яких Шевченко може викликати на збір перед двома офіційними поєдинками. Також до списку нещодавно приєднався Богдан Михайліченко з Андерлехта. Тепер у переліку 38 прізвищ.

Нагадаємо, поєдинок Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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