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Шевченко довызвал Михайличенко на матчи Лиги наций – потенциальный дебют воспитанника Динамо

18:35 - Читати українською
Шевченко довызвал Михайличенко на матчи Лиги наций – потенциальный дебют воспитанника Динамо
Богдан Михайличенко / ФК Андерлехт

Защитник бельгийского Андерлехта Богдан Михайличенко получил дебютный вызов в сборную Украины.

 

Тренерский штаб "сине-желтых" довызвал экс-"динамовца" на матчи Лиги наций, сообщает официальный сайт УАФ.

Михайличенко попал в две символические сборные после своего дебюта за Андерлехт с голом-красавцем

Для Михайличенко это первая возможность дебютировать в составе национальной команды. Защитник пополнил предварительный список игроков, которых Андрей Шевченко может вызвать на сбор перед двумя официальными поединками. Теперь в перечне 37 фамилий. Окончательный список наставник сборной Украины объявит в ближайшие дни, а подготовка команды начнется 26 августа в Харькове.

К слову, поединок Украина – Швейцария состоится 3 сентября во Львове. Три дня спустя "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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