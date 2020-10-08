После провального товарищеского матча с французами (1:7) сборная Украины вернулась сегодня из столицы Франции в Киев, чтобы начать подготовку к первому матчу Лиги наций, который состоится 10 октября против Германии.

Сборная Украины вернулась в Киев после приключений и исторической неудачи во Франции

Подопечные Шевченко в количестве 19 человек провели вечернюю тренировку. Уже завтра к команде, которая разместилась в гостинице "Опера", присоединится трое представителей донецкого Шахтера: Виктор Коваленко, Марлос, а также Валерий Бондарь, которого тренерский штаб довызвал сегодня, сообщает официальный сайт УАФ.

Вместе с тем не смогут помочь национальной команде в двух ближайших поединках Николай Матвиенко и Жуниор Мораес – их ПЦР-тесты показали сегодня положительные результаты.

Напомним, Бондарь уже вызывался в лагерь "сине-желтых" на матчи против Швейцарии и Испании, однако не попал в заявку на поединки.

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