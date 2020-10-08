Після провального товариського матчу з французами (1:7) збірна Україна повернулась сьогодні зі столиці Франції до Києва, аби розпочати підготовку до першого матчу Ліги націй, який відбудеться 10 жовтня проти Німеччини.

Збірна України повернулася до Києва після пригод та історичної невдачі у Франції

Підопічні Шевченка у кількості 19 осіб провели вечірнє тренування. Вже завтра до команди, яка розмістилась у готелі "Опера", приєднається троє представників донецького Шахтаря: Віктор Коваленко, Марлос, а також Валерій Бондар, якого тренерський штаб довикликав сьогодні, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Водночас не зможуть допомогти національній команді у двох найближчих поєдинках Микола Матвієнко та Жуніор Мораєс – їхні ПЛР-тести показали сьогодні позитивні результати.

Нагадаємо, Бондар вже викликався до табору "синьо-жовтих" на матчі проти Швейцарії та Іспанії, однак не потрапив до заявки на поєдинки.

Франція – Україна: Ліверпуль як приклад, кат Динамо пише історію – матч, який волає про революцію, але не є трагедією