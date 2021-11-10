Новоиспеченный тренер Дженоа Андрей Шевченко ответил на главные вопросы после своего назначения в итальянский клуб.

"Меня очень заинтересовал проект. Когда я играл против Дженоа, то это всегда была игра против 12 игроков. Болельщики здесь фантастические, и сейчас нам очень нужна их поддержка.

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Я общался только с новыми владельцами, с Джошем Вондером. В январе будет усиление – мне это гарантировали. Команде требуются новые игроки.

Нам нужно подняться на место в таблице, где мы сможем спокойно дышать, не нервничать. Это сейчас самое главное. Кубок Италии? В первую очередь, нам нужно спастись. Мы с командой будем работать над этим.

Я готов работать в клубе. Я ждал этого шанса. Конечно, нужно много работать. Но я не боюсь, я очень мотивирован.

Берлускони? Я еще с ним не общался, только с Галлиани.

Дженоа – очень агрессивная команда, особенно дома, так сложилось исторически. Я хочу, чтобы у нас был идеальный баланс. Надо понять, в чем нуждается команда. Надо быть готовым к серии очень сложных матчей.

Я разговаривал с игроками, почувствовал, что они хотят улучшить ситуацию. Благодаря этому стремлению и правильной структуре на поле, мы сможем добиться успеха.

У Дженоа – большая история, у Генуи – большое сердце. Это одна из причин, почему я здесь. Первое, над чем будем работать – психология. Нам нужно оставить сложную ситуацию сзади.

Схема? Сейчас мы думаем, какая будет лучшей для этой команды. Это может быть 3-5-2 или 4-3-3, это не столь важно", – цитирует украинского специалиста телеграмм-канал "Гранде Шева".

Напомним, летом Шевченко попрощался со сборной Украины. Его контракт с Дженоа рассчитан до лета 2024 года.

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