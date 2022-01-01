Талантливый итальянец ярко проявляет себя в составе генуэзцев. Права на Ровеллу принадлежат Ювентусу, который размышлял о досрочном завершении аренды 20-летнего хавбека.

Дженоа арендует нападающего Аталанты на интересных условиях

По информации PianetaGenoa, Николо действительно был в шаге от переезда в Турин. Однако после переговоров между клубами было принято решение, что игрок таки завершит сезон в команде Андрея Шевченко.

К слову, Николо Ровелла – воспитанник Дженоа. В январе 2021 года Ювентус выкупил права на футболиста за 25 млн евро и оставил его в аренде до лета 2022-го. Хотя "грифоны" в нынешней кампании не демонстрируют стабильных результатов, Ровелла сумел добиться прогресса и стать главной звездой команды.

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