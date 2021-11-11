"Дебютная игра с Ромой? Я очень уважаю Жозе Моуринью. Его приход многое дал итальянскому футболу. Знаю, что мы начнем игрой против его команды.

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Планирую ли адаптировать игроков под определенную схему? Я думаю, что у этой команды уже есть определенные характеристики. Впоследствии мы определимся со всем. Одна из схем может быть 3-5-2 или 4-3-3", – цитирует Шевченко Italy 24 News.

Напомним, Шева подписал контракт с Дженоа до лета 2024 года. После 12 туров Серии А Дженоа расположилась на 17-й строчке турнирной таблицы.

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