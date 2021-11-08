"Есть ли у Шевченко шанс стать выдающимся тренером? Советы давать не буду, но привет ему. У нас очень хорошие отношения с ним, мы очень уважаем друг друга.

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У него был невероятный опыт работы со сборной Украины, он работал на Евро. У него уже очень хорошая база, как тренера. А это не то же самое, что быть футболистом. Думаю, люди смотрят на него уже по-другому, не как на суперфутболиста, а как на тренера", – сказал Моуринью в комментарии SportArena.

Напомним, Шевченко официально возглавил Дженоа в воскресенье, 7 ноября.

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