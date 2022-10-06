Бывший полузащитник сборной Ганы Квадво Асамоа завершил игровую карьеру и стал агентом. Об этом информирует Corriere dello Sport.

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Своих самых больших успехов в карьере Асамоа достиг с Ювентусом под руководством Антонио Конте и Массимилиано Аллегри. В период с 2013 по 2018 год ганский универсал выиграл 6 чемпионских титулов, 4 Кубка Италии, 3 Суперкубка Италии и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

До попадания в Ювентус Асамоа был полузащитником, но в туринской команде раскрылся в качестве левого латераля.

Согласно источнику, Асамоа решил стать агентом и вошел в команду известного футбольного посредника Федерико Пасторелло. Агентство Пасторелло представляет таких игроков как Ромелу Лукаку, Артур Мело, Алекс Мерет и Федерико Бернардески.

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