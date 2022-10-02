Руслан Малиновский, который до этого забил 2 гола и отдал 3 ассиста против флорентийцев, начал игру в запасе. Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Фиорентина на "Футбол 24", стартовал в 19:00. Луис Муриель крутил со штрафного на 5 минуте. Первый во встрече удар разминулся с воротами. Также издали приложились Мандрагора и Венути. Сапонара вошел в штрафную и пробил. Очень неуверенно парировал Спортьелло, а далее завалил игрока Фиорентины на газон. Однако еще до этого судья остановил игру.

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По сути впервые хозяева прорвались в чужую штрафную, и сразу создали супермомент. Муриель разрезным пасом вывел Копмейнерса один на один с Терраччано. Нидерландец пробил в голкипера, а дальше бергамаски выпрашивали пенальти за случайное попадание в руку соперника. Судья не купился. Лукман прорвался по правому флангу, очередной сейв кипера "фиалок". Куаме с разгона вколотил ногой по носу Де Рона. Прямая красная, которую отменил VAR. Эдерсон, Соппи и Копмейнерс опасно пробивали. Для гостей нулевая ничья – идеальный итог первого тайма.

Адемола Лукман открыл счет на 59 минуте. С первого удара после перерыва отличилась команда Гасперини. Копмейнерс вбросил аут, Муриель прорвался вдоль лицевой линии и выдал на пустые ворота. Малиновский – не первая опция для выхода на усиление Аталанты. Меле и Пашалич на 56-й заменили Соппи с Эдерсоном. Неплохо разыгрывает Фиорентина трехходовку. Сапонаре сбросили под удар, однако Спортьелло без проблем взял мяч намертво.

Меле вывели на свидание с голкипером. Террачано выдал 4 сейв. К слову, в том эпизоде уже 3 стопроцентный момент организовал Муриель. Редко такое увидишь даже у таких признанных мастеров паса, как Де Брюйне. Копмейнерс отдал на Лукмана, тот финтом убрал соперника и пробил с границы вратарской, но затем таки позволил себя заблокировать. Сапонара мог расстреливать в убийственной ситуации, однако поскользнулся и упал на мяч. Малиновский, Демираль и Хойлунд заменили Лукмана, Толои и Муриеля на 73 минуте.

Полузащитника сборной Украины дважды подряд жестко принимают. Йович, некогда провальный трансфер Реала, а теперь нападающий, который после гола на старте Серии А не попадает в основу уже и Фиорентины, проверил на прочность плечо Руслана. Малиновский остро выводил Меле на оперативный простор, но получился казус Довбика – партнер залез в офсайд. Демираль едва не срезал в собственные ворота. Сразу 3 удара Йовича за секунд 60 на финише встречи, только 1 в створ ворот.

Классный отбор Малиновского, есть пространство для контригры, однако дальше Хойлунд не прочувствовал пас Руслана. Украинец выдал 100-процентную точность передач, трижды возвращал владение команде, не без проблем доведя дело до победы. Также подстраховал партнеров выносом мяча, мог организовать 2 момента из 9 касаний мяча, однако на другом полюсе 2 проигранных единоборства из 3. Кроме того, дважды позволил себя пройти на дриблинге. В конце концов, Аталанта набирает 20 очков, а это столько же, сколько у Наполи, возглавляющего таблицу благодаря лучшим дополнительным показателям. Фиорентина оседает на 11 месте, оставаясь с 9 баллами.

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