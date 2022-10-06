Колишній півзахисник збірної Гани Квадво Асамоа завершив ігрову кар'єру та став агентом. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

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Своїх найбільших успіхів у кар'єрі Асамоа досяг з Ювентусом під керівництвом Антоніо Конте та Массіміліано Аллегрі. У період з 2013 по 2018 рік ганський універсал виграв 6 чемпіонських титулів, 4 Кубка Італії, 3 Суперкубка Італії та двічі виходив у фінал Ліги чемпіонів.

До потрапляння в Ювентус Асамоа був півзахисником, але в туринській команді розкрився як лівий латераль.

Згідно з джерелом, Асамоа вирішив стати агентом і увійшов до команди відомого футбольного посередника Федеріко Пасторелло. Агентство Пасторелло представляє таких гравців як Ромелу Лукаку, Артур Мело, Алекс Мерет та Федеріко Бернардескі.

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