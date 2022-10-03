Нидерландский защитник Стефан де Врей не может вести переговоры с нынешним клубом, потому что находится в поисках нового агента.

Центральный защитник Интера Стефан де Врей ищет нового агента, информирует портал FCInterNews. Согласно источнику, футболист ведет переговоры с несколькими кандидатами, и фаворитом на вакантную "должность" считается Федерико Пасторелло.

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По этой причине 30-летний де Врей откладывает переговорный процесс с Интером по поводу продления своего контракта до весны. Действующий контракт нидерландца с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Предыдущим агентом де Врея был Мино Райола, который скончался в конце апреля 2022 года.

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