Шестая позиция Динамо в турнирной таблице ничего не значит, – лидер Ворсклы Чеснаков о матче с киевлянами

Защитник Ворсклы Владимир Чеснаков не хочет расслабляться перед матчем с Динамо в 8 туре УПЛ.

"Сами понимаем, с кем играем – грандом украинского футбола. Поэтому настроение будет соответствующим.

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Мы не смотрим на турнирную таблицу. То, что Динамо на шестом месте – ни о чем не говорит. Динамо есть Динамо. Мы подготовимся к этому матчу с максимальной ответственностью", – сказал Чеснаков в комментарии ФутболNEWS.

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Напомним, матч Ворскла – Динамо состоится сегодня в 17:00 по киевскому времени. Если подопечные Виталия Косовского одержат победу, то обойдут гостей в турнирной таблице – сейчас команды разделяет всего одно очко.