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"Надеемся устроить сюрприз Шахтеру", – капитан Десны Фаворов

09:43 26 Читати українською
"Надеемся устроить сюрприз Шахтеру", – капитан Десны Фаворов
Денис Фаворов / Сайт Десны

Хавбек Десны Денис Фаворов хочет испортить настроение еще одному украинскому гранду. В прошлом туре черниговцы сенсационно победили Динамо.

 

"Конечно, мы надеемся устроить сюрприз Шахтеру. Хочется сыграть удачно, но мы понимаем, что Шахтер сейчас – команда высшего уровня. Она на голову выше других в чемпионате, закономерно и заслуженно занимает первое место.

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У них можно выделить всю команду, как минимум 7-8 игроков. Нет смысла обращать внимание на кого-то отдельно, поэтому надо сосредоточиться на командной игре дончан.

В матче против Динамо мы не смотрели на имя соперника, хотели сыграть в свою игру. В итоге так и получилось, результатом мы довольны.

Лига чемпионов? Это пока только мечты, хотя к большему, конечно, надо стремиться. Впереди еще много туров и нам пока рано о таком мечтать. Надо начинать с малого, но набирать аппетит в ходе чемпионата", – заявил Фаворов в комментарии Команда№1.

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Напомним, именно Десна сейчас является главным преследователем "горняков" в чемпионате – второе место и 14 пунктов после семи туров.

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Денис Фаворов Денис Фаворов Десна Десна Десна - Шахтер
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