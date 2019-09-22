"Надеемся устроить сюрприз Шахтеру", – капитан Десны Фаворов

Хавбек Десны Денис Фаворов хочет испортить настроение еще одному украинскому гранду. В прошлом туре черниговцы сенсационно победили Динамо.

"Конечно, мы надеемся устроить сюрприз Шахтеру. Хочется сыграть удачно, но мы понимаем, что Шахтер сейчас – команда высшего уровня. Она на голову выше других в чемпионате, закономерно и заслуженно занимает первое место.

"Шахтер потеряет очки с Десной", – смелый прогноз Цыганыка

У них можно выделить всю команду, как минимум 7-8 игроков. Нет смысла обращать внимание на кого-то отдельно, поэтому надо сосредоточиться на командной игре дончан.

В матче против Динамо мы не смотрели на имя соперника, хотели сыграть в свою игру. В итоге так и получилось, результатом мы довольны.

Лига чемпионов? Это пока только мечты, хотя к большему, конечно, надо стремиться. Впереди еще много туров и нам пока рано о таком мечтать. Надо начинать с малого, но набирать аппетит в ходе чемпионата", – заявил Фаворов в комментарии Команда№1.

Десна – Шахтер: анонс матча УПЛ

Напомним, именно Десна сейчас является главным преследователем "горняков" в чемпионате – второе место и 14 пунктов после семи туров.