Шериф уверенно одолел Петрокуб и продлил серию побед перед поединком с Шахтером
Первый соперник донецкого Шахтера в основной сетке Лиги чемпионов тираспольский Шериф одержал очередную победу в чемпионате Молдовы. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".
Молдова, Национальный дивизион, 9-й тур
Шериф – Петрокуб – 2:0
Голы: Кастаньеда, 72, Яхшибоєв, 77
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Конкурента в борьбе за медали первенства подопечные Юрия Вернидуба сумели дожать только во втором тайме. На 72-й минуте Яхшибоев бросил в прорыв Франко Кастаньеду, а колумбиец выскочил на свидание с голкипером и классно пробил в ближний угол. А еще через пять минут в объятиях партнеров оказался уже и узбекский форвард – Джасурбек на дальней штанге эффектно в падении замкнул прострел Костанцо с левого фланга.
Благодаря четвертой победе подряд Шериф поднялся на 4-е место в турнирной таблице. В активе тираспольцев 12 очков. Лидер – оргиевский Милсами – набрал 20 пунктов, но провел на три матча больше.
Напомним, что матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шериф – Шахтер состоится в среду, 15 сентября.
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