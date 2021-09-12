Молдова, Национальный дивизион, 9-й тур

Шериф – Петрокуб – 2:0

Голы: Кастаньеда, 72, Яхшибоєв, 77

Шериф – Шахтер: Соломон не поможет "горнякам" в стартовом матче Лиги чемпионов – необычная причина

Конкурента в борьбе за медали первенства подопечные Юрия Вернидуба сумели дожать только во втором тайме. На 72-й минуте Яхшибоев бросил в прорыв Франко Кастаньеду, а колумбиец выскочил на свидание с голкипером и классно пробил в ближний угол. А еще через пять минут в объятиях партнеров оказался уже и узбекский форвард – Джасурбек на дальней штанге эффектно в падении замкнул прострел Костанцо с левого фланга.

Благодаря четвертой победе подряд Шериф поднялся на 4-е место в турнирной таблице. В активе тираспольцев 12 очков. Лидер – оргиевский Милсами – набрал 20 пунктов, но провел на три матча больше.

Напомним, что матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шериф – Шахтер состоится в среду, 15 сентября.

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