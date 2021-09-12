Перший суперник донецького Шахтаря в основній сітці Ліги чемпіонів тираспольський Шериф здобув чергову перемогу в чемпіонаті Молдови. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Молдова, Національний дивізіон, 9-й тур

Шериф – Петрокуб – 2:0

Голи: Кастаньєда, 72, Яхшибоєв, 77

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Конкурента в боротьбі за медалі першості підопічні Юрія Вернидуба зуміли дотиснути лише в другому таймі. На 72-й хвилині Яхшибоєв кинув у прорив Франка Кастаньєда, а колумбієць вискочив на побачення з голкіпером і класно пробив у ближній кут. А ще за п'ять хвилин в обіймах партнерів опинився вже й узбецький форвард – Джасурбек на дальній стійці ефектно в падінні замкнув простріл Костанци з лівого флангу.

Завдяки четвертій перемозі поспіль Шериф піднявся на 4-те місце в турнірній таблиці. В активі тираспольців 12 очок. Лідер – оргієвський Мілсамі – набрав 20 пунктів, але провів на три матчі більше.

Нагадаємо, що матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шериф – Шахтар відбудеться у середу, 15 вересня.

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