Израильский легионер "оранжево-черных" Манор Соломон имеет более важные дела в день первого поединка дончан в групповом раунде ЛЧ.

Полузащитник Шахтера Манор Соломон не поможет своей команде в первом матче Лиги чемпионов против Шерифа. Причиной этого станет национальный праздник в Израиле.

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"Я не сыграю в среду из-за нашего национального праздника Йом-Кипур. Надеюсь, мои партнеры справятся с Шерифом без меня. Что касается Интера и Реала, то буду не против, если мы сыграем с ними так же, как и в прошлом сезоне.

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Я неплохо действовал против этих команд. Реалу забил два гола. На этот раз хочу сыграть еще лучше. Профессиональный рост очень важен для любого футболиста. Мне кажется, с каждым сезоном я играю все лучше и лучше", – сказал Соломон в комментарии One.

Напомним, поединок между украинской и молдавской командами состоится 15 сентября на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:45.

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