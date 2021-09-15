Пострадает костюм: Вернидуб признался, на что готов в случае победы Шерифа над Шахтером
Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб готов пожертвовать вещами из гардероба ради триумфа своих подопечных.
Уже сегодня, 15 сентября, Шахтер будет противостоять молдавскому коллективу, который тренирует украинский специалист. Накануне встречи он рассказал, на что готов в случае победы Шерифа.
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"Я буду завтра в костюме. Выглядеть нужно солидно, я представитель клуба. Если выиграем, я не пожалею костюм и сделаю подкат", – цитирует Вернидуба Sputnik Молдова.
Напомним, Шахтер проведет этот поединок 1-го тура Лиги чемпионов на выезде. Стартовый свисток в Молдове прозвучит в 19:45.
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