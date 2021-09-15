Уже сегодня, 15 сентября, Шахтер будет противостоять молдавскому коллективу, который тренирует украинский специалист. Накануне встречи он рассказал, на что готов в случае победы Шерифа.

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"Я буду завтра в костюме. Выглядеть нужно солидно, я представитель клуба. Если выиграем, я не пожалею костюм и сделаю подкат", – цитирует Вернидуба Sputnik Молдова.

Напомним, Шахтер проведет этот поединок 1-го тура Лиги чемпионов на выезде. Стартовый свисток в Молдове прозвучит в 19:45.

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