Шахтеру не везет с группами Лиги чемпионов. Сначала "горнякам" постоянно попадался Манчестер Сити, а в этом году дончане снова снова встретятся с Реалом и Интером – до полного комплекта не хватает только гладбахской Боруссии. Впрочем, за скучный и одновременно тяжелый жребий подопечные Роберто Де Дзерби были вознаграждены попаданием в свой квартет молдавского Шерифа. Для итальянских тренеров и новичков команды тираспольцы выглядят сладким пирожком с очками, однако для ветеранов клуба и для большинства украинцев встреча с этим коллективом является знаковой.

Главным тренером Шерифа является Юрий Вернидуб, который помотал нервы донецкому Шахтеру во главе Зари. После отъезда из Украины именитый коуч де-факто оформил чемпионство Беларуси солигорскому Шахтеру, а в первом же полноценном сезоне в Тирасполе он преодолел чрезвычайную длительную квалификацию ЛЧ. Шериф выбил албанский Теуту, армянский Алашкерт, белградскую Црвену Звезду и загребское Динамо – причем хорватов в первом матче разгромили со счетом 3:0. За восемь матчей команда пропустила всего два гола, забив девять. Круто!

Очевидно, что команда Юрия Вернидуба является аутсайдером в группе, но недооценивать его проект нельзя. Во главе Зари он побеждал Шахтер, устраивал перестрелки 4:4 с Динамо, выносил Герту и Атлетик в еврокубках и давал тяжелый бой РБ Лейпцигу – и это при очень посредственном составе. В Шерифе собралась команда, как минимум, не слабее Зари, в которой выступают всего три молдавских футболиста. Все остальные позиции заняты легионерами из всех уголков мира, причем в нападении тираспольцы полагаются на быстрых и очень техничных исполнителей.

Хозяева сегодня будут играть на эмоциональном подъеме, а их контратаки способны разорвать любого соперника, за исключением грандов. Достаточно взглянуть на голы в ворота Динамо Загреб, чтобы понять, насколько это опасный коллектив. Между тем, Шахтер в текущем сезоне уже проигрывал похожей скоростной "маршрутке" с бронированным кузовом – Александрия довольно заслуженно била "горняков" на НСК Олимпийский. А Шериф сильнее Александрии. И играть он будет дома, на безумном эмоциональном подъеме. Словом, легко сегодня не будет.

Путь дончан в Лигу чемпионов тоже был непростым. Поединки с Генком в квалификации оказались очень напряженными, а в плей-офф против Монако "оранжево-черные" откровенно отскочили – из 210 минут команда провела на высоком уровне всего полчаса. Впрочем, никто и не ожидал легкого прорыва, ведь Шахтер сейчас перестраивается. Клуб закупил новичков на 40 млн евро и подписал наиболее перспективного итальянского тренера, которого вполне можно назвать элитным. Его футбол очень сложный – за два месяца понять принципы его тактики очень трудно.

Дончане практически во всех аспектах выглядят прогрессивно, но сыро. Роберто Де Дзерби пытается ставить игру из горизонтального владения в высоком темпе с коротким и средним пасом, но в таком режиме Шахтер качественно работает только в течение отдельных отрезков. В позиционном плане экс-коуч Сассуоло проповедует жесткую структуру с высокими позициями фланговых исполнителей, в рамках которой футболисты могут сами интерпретировать пространство и обмениваться позициями – впрочем, пока что "горняки" часто ошибаются при такой работе.

При этом никуда не исчезла низкая интенсивность прессинга и ошибки обороны. Как следствие, Шахтер уже отстал от Динамо в УПЛ на три очка, а под давлением Монако в Харькове "оранжево-черные" напропускали моментов аж на 6+ ожидаемых голов. Все это не позволяет смотреть на Шериф свысока.

Впрочем, и бояться молдаван нечего. При всех плюсах, тираспольцы в УПЛ боролись бы за бронзу с переменным успехом, а такие коллективы Шахтер должен бить при любых раскладах – этого требует как статус клуба, так и безумная разница в кадровом потенциале. У "горняков" огромный опыт в ЛЧ, у них есть много футболистов высокого европейского уровня, а их тренер довольно неплохо проявляет себя в гейм-менеджменте (хотя ошибки тоже есть). Дончане обученные играть в разный футбол в разном темпе против различных соперников.

Если Шахтер желает выступать в еврокубках весной, то вариантов не остается вообще. Шериф необходимо побеждать без всяких "но". Да, это не столь легко, как кажется, но кто говорил, что в Лиге чемпионов будет просто?

Кадровая ситуация

Травмированные: Белоусов – Мораес, Трубин

Дисквалифицированы: –

Не сыграют по другим причинам: Соломон (Шахтер; празднует Йом-Киппур)

Ориентировочные составы на матч Шериф – Шахтер

Шериф: Атанасиадис – Фернандо, Арбодела, Дуланто, Кристиано – Аддо, Тилль – Траоре, Колосов, Кастаньеда – Янсане

Шахтер: Пятов – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Майкон, Антонио – Педринью, Патрик, Фернандо – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Все команды Юрия Вернидуба демонстрировали качественный прагматичный футбол с контратаками на высоких скоростях. Возможно, это и не прогрессивная тактика, но она регулярно приносит успех в поединках против топовых соперников. Кроме того, Юрию Николаевичу всегда удается круто заряжать подопечных в эмоциональном плане – его футболисты несутся вперед до последнего. Даже если есть какие-то проблемы в игровом плане, их до определенного уровня удается компенсировать психологией.

У Шахтера же есть некоторые проблемы с организацией обороны, а поединок против Александрии показал, что дончанам можно навязать игру от ножа. Именно поэтому сегодня можно ожидать гол в ворота "горняков".

Впрочем, на большее Шериф надеяться не должен. Какие бы трудности не испытывали "оранжево-черные", но чемпиона Молдовы необходимо обыгрывать. Любой результат, кроме победы, станет катастрофой для дончан – они сильнее по всем параметрам. Кроме того, поединок против крепкого СК Днепр-1 на выходных показал, что какие-то недоработки в игре "горняки" уже преодолели, а работа в атаке выглядела очень убедительно.

Тактика Юрия Вернидуба не станет новинкой для Шахтера, а вот игровая модель Роберто Де Дзерби неизвестна для всего молдавского коллектива. С такими соперниками в таком турнире Шериф за всю свою историю никогда не встречался. Для тираспольцев это – космический уровень, а в космос попасть на одном лишь желании нереально. Именно поэтому сегодня стоит ставить на победу "оранжево-черных".