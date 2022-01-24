Подопечные Вернидуба проведут 4 контрольных матча на сборах в рамках подготовки ко второй части сезона, в частности, к продолжению борьбы в плей-офф Лиги Европы, сообщает официальный сайт Шерифа.

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29 января Шериф встретится со Сфинтул Георге (Молдова), 3 февраля – с Балканами (Украина), 6 февраля – против Бэлца (Молдова), а 9 февраля – с Динамо-Авто (Молдова). Интересно, что все матчи будут закрыты не только для болельщиков, но идля СМИ.

Добавим, что Шериф уже 17 февраля будет противостоять Браге в первом матче Лиги Европы. Начало встречи в 19.45.

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