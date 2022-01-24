Молдовський Шериф продовжує підготовку до матчів плей-офф Ліги Європи проти Браги.

Підопічні Вернидуба проведуть 4 контрольні матчі на зборах у рамках підготовки до другої частини сезону, зокрема, до продовження боротьби у плей-офф Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт Шерифа.

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29 січня Шериф зустрінеться зі Сфинтул Георге (Молдова), 3 лютого – з Балканами (Україна), 6 лютого – проти Белця (Молдова), а 9 лютого – з Динамо-Авто (Молдова). Цікаво, що усі матчі будуть закриті не лише для вболівальників, але й для ЗМІ.

Додамо, що Шериф вже 17 лютого протистоятиме Бразі у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Початок зустрічі о 19:45.

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