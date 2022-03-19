"Минимум один раз в день отец точно звонит по телефону. Работы, говорит, много. "Так, как за это время, сынок, я давно не двигался", – сказал он вчера. За эти дни они переносили разный груз примерно под 60 тонн. Трудно, но папа сам удивляется, откуда силы берутся. Наверное, Бог помогает, ведь, как он все время подчеркивает, что нужно быстрее вытеснять врага с нашей территории.

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Моя реакция когда узнал, что отец вступает в ВСУ? Я его даже не успел увидеть. Мы живем в разных домах, он вернулся из Молдовы, набрал меня и говорит: "Сынок, я иду, а ты остаешься старшим. Дай Бог, все будет хорошо, и мы увидимся".

Меня не удивил поступок отца. Знаю его позицию, знаю его поступки, потому как только все началось, понял, что батю, как я его называю, уже никто не остановит. Он любит свою страну, любит свой народ и все отдаст ради победы. Видел фото, где отец начал курить. В принципе, он по-прежнему курил, но сейчас стал больше. Единственное – пополнять запасы, говорит, нечем. Сигареты сейчас в дефиците.

Мама дома. Она с моим младшим братом, никуда не собирается уезжать. Говорит, что будет в городе до победного конца. "Из своего дома не бегут", – сказала она", – приводит слова Виталия Команда 1 .

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