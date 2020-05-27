Шепелев: У Динамо есть две очные встречи с Шахтером – будем пытаться сократить отставание

Полузащитник Динамо Владимир Шепелев рассказал о готовности киевлян к возобновлению сезона в УПЛ.

"Конечно, времени на подготовку было недостаточно, но поскольку уже в воскресенье у нас официальный матч против Шахтера в чемпионате Украины, задача получить максимальную нагрузку не стояла. Важнее было отработать связи, взаимодействия, наиграть комбинации и почувствовать игровой ритм.

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Шахтер будет проводить свои домашние матчи на НСК Олимпийский? Если такое решение приняло руководство, значит так было нужно и это правильно, учитывая сложившуюся ситуацию, ограничения из-за карантина и желание всех доиграть чемпионат. Ради этого нужно объединить усилия, идти навстречу друг другу и в чем-то уступать.

К матчу с Шахтером подходим в нормальном, обычном состоянии, насколько хорошо мы подготовились к этой игре, покажет результат матча. Конечно, поединки Шахтером всегда принципиальные, независимо от их статуса и разницы очков в турнирной таблице. У нас должно быть две очные встречи, будем пытаться сократить это отставание. Кроме того, мы все соскучились по официальным поединками за эти два с половиной месяца карантина, поэтому будем играть с большим желанием", – цитирует Шепелева пресс-служба Динамо.

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