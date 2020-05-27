Динамо уверенно победило Олимпик благодаря дублю Цитаишвили в сокращенном матче

Динамо било Олимпик (2:0) в своем втором спарринге перед возобновлением сезона УПЛ. Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 27 мая 2020

Динамо – Олимпик – 2:0

Голы: Цитаишвили, 2, 4

Динамо: Бущан (Бойко, 31) – Кендзера (Бенито, 46), Попов (Забарный, 31), Шабанов (Кадири, 31), Миколенко (Сирота, 31) – Сидорчук (Андриевский, 31) – Цитаишвили (Караваев, 31), Буяльский (Сухоручко, 31), Дуэлунд (Шепелев, 31), Вербич (Де Пена, 31) – Русин (Соль, 31)

Олимпик: Халими (Крынский, 31) – Кравченко (Ксенз, 31), Гришко (Зотько, 31), Цымбалюк (Вербный, 31), Лебеденко (Снурницын, 31) – Гошкодеря (Литвин, 31) – Чогадзе (Пасич, 31), Романовский (Завийский, 31), Политило (Кравчук, 31), Балашов (Тейшейра, 31) – Шахаб (Баланюк, 31)

Матч Динамо – Олимпик стартовал в 14:00. Киевляне не смогли одолеть Рух в первой контрольной игре после длительного перерыва. Михайличенко не может рассчитывать на целый ряд исполнителей. На днях клубный врач рассказал о травмах 6 игроков Динамо. А вот донецкий Олимпик переиграл Колос (2:1) в матче с интересным форматом (4 тайма по 30 минут). Добавим, что УПЛ возобновится с 30 мая, а уже 31-го киевляне примут Шахтер.

Динамо – Олимпик: онлайн-трансляция матча

Михайличенко выпустил довольно атакующий состав. В частности, не пустовало место на правом фланге, где травмирован Цыганков. Туда вышел Цитаишвили, который отличился уже на 2-й минуте. Буяльский после стеночки запустил Вербича во вратарскую, словенец выложил на пустые ворота, а Цитаишвили метров с 10 не простил. Прошло менее 100 секунд, и опять те же люди приносят взятие ворот. Буяльский отрезал трио элегантным пасом за спины, Цитаишвили усадил вратаря на газон, а затем дважды на паузе перехитрил защитников и расстрелял сетку. Как же мудро играет Гио. Чемпион мира U-20 роскошно вырезал на фланг Кендзере, тот подал на голову Буяльскому, и только удару Виталия не хватило силы.

На 13-й минуте Олимпик ответил первым ударом. Сидорчука отрезали через пас, Попова обыграли один в один, но дальний выстрел Шахаба не стал проблемой для Бущана. Арендованный динамовец Никита Кравченко останавливал Вербича на грани фола последней надежды. Повезло, что это лишь спарринг, потому что мог и красную получить. Дуэлунд классно обыгрался с Сидорчуком и вырезал прострел, но Цитаишвили не сыграл как нападающий, а Русина не было рядом. Перед тем Гио сам подобным образом проходил вдоль лицевой, но пас также заблокировали.

Активно начали вторую 30-минутку динамовцы, у которых из стартового состава остался только Кендзера. Именно Томаш выдал заброс за спины на Караваева, но вратарь не дал себя перекинуть. Сухоручко покатил на Кендзеру, подачу замыкал Де Пена. Сбросом Карлоса едва не воспользовался Соль, однако Фран дал выше. Де Пена позволил себя легко обыграть и пробить - Бойко эффектно потянул из нижнего угла. Сирота выпустил своего игрока на угловом. Повезло Динамо, расстреливали ворота киевлян с нескольких метров.

Кендзера выдал фантастическую диагональ метров на 40. Соль выбежал на свидание с Крынским, и голкипер потянул удар в упор. Испанец сбросил головой дальний пас Де Пены на Сухоручко, однако у молодого динамовца снаряд слетел с ноги. Андриевский вырезал классный лонгболл на Караваева, а после паса Александра Соль был обязан забивать с нескольких метров, но не попал по мячу. Баланюк легко пролетел Забаарного и Кадири, выскочил на убойную позицию, и здесь уже Бойко выручил.