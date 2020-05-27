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ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИК ШАХТЕР - ОБОЛОНЬ-БРОВАР КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС

Динамо – Олимпик – 2:0 – видео голов и обзор матча

18:13 63 Читати українською
Динамо – Олимпик – 2:0 – видео голов и обзор матча
Динамо – Олимпик – 2:0 – видео голов и обзор матча

Динамо победило Олимпик в контрольной игре. Смотрите видео главных моментов матча Динамо – Олимпик.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
2
2 : 0
0
Олимпик
14:00 27:05:2020
завершено
 

Товарищеский матч 27 мая 2020

Динамо – Олимпик – 2:0

Голы: Цитаишвили, 2, 4

Динамо уверенно победило Олимпик благодаря дублю Цитаишвили в сокращенном матче

Фактически киевляне одержали победу уже на первых минутах встречи. Георгию Цитаишвили понадобилось всего четыре минуты, чтобы оформить дубль. Больше команды голов не забивали.

К слову, это уже второй спарринг киевлян после выхода из карантина, в предыдущем матче команда Алексея Михайличенко сыграла вничью с Колосом (0:0). Уже 31 мая Динамо проведет матч 24-го тура УПЛ против Шахтера.

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