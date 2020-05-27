Шепелєв: Динамо матиме дві очні зустрічі з Шахтарем – будемо намагатися скоротити відставання

Півзахисник Динамо Володимир Шепелєв розповів про готовність киян до відновлення сезону в УПЛ.

"Звичайно, часу на підготовку було недостатньо, але оскільки вже в неділю у нас офіційний матч проти Шахтаря в чемпіонаті України, завдання отримати максимальне навантаження не стояло. Важливіше було відпрацювати зв'язки, взаємодії, награти комбінації і відчути ігровий ритм.

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Шахтар буде проводити свої домашні матчі на НСК Олімпійський? Якщо таке рішення ухвалило керівництво, значить так було потрібно і це правильно, враховуючи ситуацію, що склалася, обмеження через карантин і бажання всіх дограти чемпіонат. Заради цього потрібно об'єднати зусилля, йти назустріч один одному і у чомусь поступатися.

До матчу з Шахтарем підходимо у нормальному, звичайному стані, наскільки добре ми підготувалися до цієї гри, покаже результат матчу. Звичайно, поєдинки Шахтарем завжди принципові, незалежно від їхнього статусу і різниці очок в турнірній таблиці. У нас має бути дві очні зустрічі, будемо намагатися скоротити це відставання. Крім того, ми всі скучили за офіційними поєдинками за ці два з половиною місяці карантину, тому будемо грати з великим бажанням", – цитує Шепелєва прес-служба Динамо.

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