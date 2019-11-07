Шепелев сможет сыграть против Шахтера – КДК УАФ вынес вердикт о дисквалификации игрока Динамо

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решение по поводу срока дисквалификации полузащитника Динамо Владимира Шепелева.

Хавбек "бело-синих", который был удален в матче Кубка Украины против Шахтера, наказан дисквалификацией на одну игру, информирует zbirna.com. Шепелев уже пропустил матч против Львова, поэтому сможет сыграть против Шахтера в 14-м туре УПЛ.

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Отметим, что в этом сезоне 22-летний футболист сыграл 9 матчей в УПЛ, а также трижды выходил на поле в Лиге Европы.

Напомним, матч Шахтер – Динамо состоится в воскресенье, 10-го ноября, в Харькове. Начало – в 17:00.

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