Шепелєв зможе зіграти проти Шахтаря – КДК УАФ виніс вердикт щодо дискваліфікації гравця Динамо

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виніс рішення з приводу терміну дискваліфікації півзахисника Динамо Володимира Шепелєва.

Хавбек "біло-синіх", який був вилучений у матчі Кубка України проти Шахтаря, покараний дискваліфікацією на одну гру, інформує zbirna.com. Шепелєв уже пропустив матч проти Львова, тож зможе зіграти проти Шахтаря в 14-му турі УПЛ.

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Зазначимо, що у цьому сезоні 22-річний футболіст зіграв 9 матчів в УПЛ, а також тричі виходив на поле у Лізі Європи.

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо відбудеться в неділю, 11-го листопада, в Харкові. Початок – о 17:00.

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