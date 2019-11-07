Шепелєв зможе зіграти проти Шахтаря – КДК УАФ виніс вердикт щодо дискваліфікації гравця Динамо

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виніс рішення з приводу терміну дискваліфікації півзахисника Динамо Володимира Шепелєва.
Хавбек "біло-синіх", який був вилучений у матчі Кубка України проти Шахтаря, покараний дискваліфікацією на одну гру, інформує zbirna.com. Шепелєв уже пропустив матч проти Львова, тож зможе зіграти проти Шахтаря в 14-му турі УПЛ.
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Зазначимо, що у цьому сезоні 22-річний футболіст зіграв 9 матчів в УПЛ, а також тричі виходив на поле у Лізі Європи.
Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо відбудеться в неділю, 11-го листопада, в Харкові. Початок – о 17:00.
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