Фанаты Динамо выпустили футболки с эпическим моментом по мотивам матча киевлян против Шахтера

Болельщики киевского Динамо остались под впечатлением от эпизода с участием Дениса Попова и Жуниора Мораеса в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Фанаты Динамо выпустили специальную футболку, на которой изображен момент с подкатом Попова против Мораеса, говорится на странице Druzi Dynamo в Facebook. Купить ее может каждый желающий.

Динамо – Шахтер – 2:1 – видеообзор матча с чудо-голом Сидорчука и победным мячом чемпиона мира

"Мораесу не подавали руки. Это было хорошо, но ждали мы не этого. Момент, изображенный на футболке, воплотил в себе сразу два желания киевских фанатов: мести и справедливости.

То, что это сделал молодой, злой воспитанник Динамо, который минутами ранее вколотил победный гол, превратил этот алмаз в настоящий бриллиант", – говорится в заметке.

Напомним, Денис Попов отметился победным голом в ворота Шахтера в 1/8 финала Кубка Украины, а чуть позже в брутальном стиле отобрал мяч у Жуниора Мораеса, который перешел из киевского Динамо к "горнякам".

"Вилучивши Шепелєва, арбітр вчинив неправильно": чому Кубок України цікавіший без Шахтаря, а Попов нагадує легенду