Шепелев назвал главного героя сезона в Динамо
Полузащитник "бело-синих" Владимир Шепелев считает наставника киевлян Мирчу Луческу основным сподвижником чемпионства Динамо.
"Главным героем сезона однозначно можно назвать Луческу. Он сразу заявил, что мы выиграем чемпионат. Луческу по природе лидер, умеет внушать уверенность и обладает энергетикой победителя. Мы поверили в него и выполняли все, что от нас требовалось.
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Когда он только пришел, то акцентировал внимание на нашей сильной стороне – игре в обороне. И добавил, что нужно только организоваться и это станет нашим козырем. С сильными соперниками мы не можем играть первым номером, поэтому строим игру на контратаках. Мы усовершенствовали выход из обороны в атаку и сделали это своим преимуществом. Против слабых оппонентов, конечно, играем первым номером. Под каждого соперника Луческу выбирает индивидуальную тактику", – сказал Шепелев в комментарии Fanday.
Напомним, в предыдущем туре Динамо досрочно завоевало чемпионство, разгромив Ингулец. Уже сегодня, 1 мая, подопечные Луческу на выезде сойдутся с полтавской Ворсклой. Начало встречи в 19:30.