"Главным героем сезона однозначно можно назвать Луческу. Он сразу заявил, что мы выиграем чемпионат. Луческу по природе лидер, умеет внушать уверенность и обладает энергетикой победителя. Мы поверили в него и выполняли все, что от нас требовалось.

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Когда он только пришел, то акцентировал внимание на нашей сильной стороне – игре в обороне. И добавил, что нужно только организоваться и это станет нашим козырем. С сильными соперниками мы не можем играть первым номером, поэтому строим игру на контратаках. Мы усовершенствовали выход из обороны в атаку и сделали это своим преимуществом. Против слабых оппонентов, конечно, играем первым номером. Под каждого соперника Луческу выбирает индивидуальную тактику", – сказал Шепелев в комментарии Fanday.

Напомним, в предыдущем туре Динамо досрочно завоевало чемпионство, разгромив Ингулец. Уже сегодня, 1 мая, подопечные Луческу на выезде сойдутся с полтавской Ворсклой. Начало встречи в 19:30.

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