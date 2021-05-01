"Головним героєм сезону однозначно можна назвати Луческу. Він одразу заявив, що ми виграємо чемпіонат. Луческу по природі лідер, вміє вселяти впевненість і володіє енергетикою переможця. Ми повірили в нього і виконували все, що від нас вимагалося.

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Коли він тільки прийшов, то акцентував увагу на нашій сильній стороні – грі в обороні. І додав, що потрібно тільки організуватися і це стане нашим козирем. З сильними суперниками ми не можемо грати першим номером, тому будуємо гру на контратаках. Ми вдосконалили вихід з оборони в атаку і зробили це своєю перевагою. Проти слабших опонентів, звичайно, граємо першим номером. Під кожного суперника Луческу вибирає індивідуальну тактику", – сказав Шепелєв у коментарі Fanday.

Нагадаємо, у попередньому турі Динамо достроково завоювало чемпіонство, розгромивши Інгулець. Вже сьогодні, 1 травня, підопічні Луческу на виїзді зійдуться з полтавською Ворсклою. Початок зустрічі о 19:30.

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