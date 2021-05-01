Шепелєв назвав головного героя сезону в Динамо
Півзахисник "біло-синіх" Володимир Шепелєв вважає наставника киян Мірчу Луческу основним сподвижником чемпіонства Динамо.
"Головним героєм сезону однозначно можна назвати Луческу. Він одразу заявив, що ми виграємо чемпіонат. Луческу по природі лідер, вміє вселяти впевненість і володіє енергетикою переможця. Ми повірили в нього і виконували все, що від нас вимагалося.
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Коли він тільки прийшов, то акцентував увагу на нашій сильній стороні – грі в обороні. І додав, що потрібно тільки організуватися і це стане нашим козирем. З сильними суперниками ми не можемо грати першим номером, тому будуємо гру на контратаках. Ми вдосконалили вихід з оборони в атаку і зробили це своєю перевагою. Проти слабших опонентів, звичайно, граємо першим номером. Під кожного суперника Луческу вибирає індивідуальну тактику", – сказав Шепелєв у коментарі Fanday.
Нагадаємо, у попередньому турі Динамо достроково завоювало чемпіонство, розгромивши Інгулець. Вже сьогодні, 1 травня, підопічні Луческу на виїзді зійдуться з полтавською Ворсклою. Початок зустрічі о 19:30.