Шелепницкий: Карпатам снова может грозить борьба за выживание

Первый капитан в истории сборной Украины Юрий Шелепницкий поделился ожиданиями от поединка между Шахтером и Карпатами.

"Не думаю, что Карпаты смогут создать неприятности Шахтеру в очном противостоянии. Сейчас это, к сожалению, команды разного уровня.

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Как показал матч с Динамо, у львовян в каждой линии есть уязвимые места, и если в ближайшее время они не устранят эти проблемные участки, то снова будут вынуждены ограничиться лишь борьбой за сохранение прописки в элите", – цитирует Шелепницкого "Команда №1".

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Напомним, в первом туре УПЛ Карпаты уступили дома Динамо со счетом 0:2. Во втором туре команда Чижевского сыграет против донецкого Шахтера.