Грачев назвал причину, почему болельщики должны прийти на поединок Шахтера против Карпат

Экс-игрок Шахтера Виктор Грачев поделился ожиданиями от поединка второго тура УПЛ между "горняками" и Карпатами.

"Карпаты – команда-загадка в каждом чемпионате. Сложно предположить, что они смогут показать. Они очень непредсказуемы. Команда может обыграть лидера, потом проиграть аутсайдеру.

Шахтер в последнее время удачно играет с Карпатами. Львовянам будет очень трудно зацепиться за очки в очном поединке. К тому же львовская команда в очередной раз формируется практически с нуля, у них большое количество новых игроков. Сказать, что сейчас представляют собой львовские Карпаты, очень и очень сложно.

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Срна заслужил своей игрой, своей отдачей на футбольном поле громкие аплодисменты. Он действительно легенда клуба, столько лет отыграл, столько трофеев завоевал. Его будут приветствовать на каждой игре.

Болельщик, конечно, придет на матч с Карпатами. Первая игра, новый тренер, хорошая погода, атакующий футбол. Есть все составляющие, чтобы получился праздник футбола в Харькове. Конечно, болельщики Шахтера придут на эту игру.

Когда Дарио Срна был футболистом, он играл для болельщиков, а с Карпатами они должны прийти на стадион ради него и поприветствовать легенду. У него много футбольного опыта", – цитирует Грачева Тerrikon.com.

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