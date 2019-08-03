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Шелепницький: Карпатам знову може загрожувати боротьба за виживання

10:08 203 Читать на русском
Шелепницький: Карпатам знову може загрожувати боротьба за виживання
ФК Карпати / Сайт клубу

Перший капітан в історії збірної України Юрій Шелепницький поділився очікуваннями від поєдинку між Шахтарем та Карпатами.

 

"Не думаю, що Карпати зможуть створити неприємності Шахтарю в очному протистоянні. Зараз це, на жаль, команди різного рівня.

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Як показав матч з Динамо, у львів'ян в кожній лінії є вразливі місця, і якщо найближчим часом вони не усунуть ці проблемні ділянки, то знову будуть змушені обмежитися лише боротьбою за збереження прописки в еліті", – цитує Шелепницького "Команда №1".

Олександр Кучер – гравець Карпат

Нагадаємо, у першому турі УПЛ Карпати поступились вдома Динамо з рахунком 0:2. У другому турі команда Чижевського зіграє проти донецького Шахтаря.

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Карпати Карпати Юрій Шелепницький Шахтар - Карпати
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