Шелепницький: Карпатам знову може загрожувати боротьба за виживання

Перший капітан в історії збірної України Юрій Шелепницький поділився очікуваннями від поєдинку між Шахтарем та Карпатами.

"Не думаю, що Карпати зможуть створити неприємності Шахтарю в очному протистоянні. Зараз це, на жаль, команди різного рівня.

Грачов назвав причину, чому вболівальники мають прийти на поєдинок Шахтаря проти Карпат

Як показав матч з Динамо, у львів'ян в кожній лінії є вразливі місця, і якщо найближчим часом вони не усунуть ці проблемні ділянки, то знову будуть змушені обмежитися лише боротьбою за збереження прописки в еліті", – цитує Шелепницького "Команда №1".

Олександр Кучер – гравець Карпат

Нагадаємо, у першому турі УПЛ Карпати поступились вдома Динамо з рахунком 0:2. У другому турі команда Чижевського зіграє проти донецького Шахтаря.