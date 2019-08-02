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Александр Кучер – игрок Карпат

11:58 136 Читати українською
Александр Кучер – игрок Карпат
Александр Кучер / Карпаты

Украинский защитник Александр Кучер перешел во львовские Карпаты.

Карпаты заключили контракт с 36-летним защитником Александром Кучером. Продолжительность действия соглашения – один год. Во Львове опытный защитник будет выступать под 5-м номером, сообщает официальный сайт клуба.

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Кучер сыграл 11 лет за Шахтер, с которым выиграл 7 чемпионатов Украины, 6 Кубков Украины и Кубок УЕФА. С 2006-го вызывался в сборную Украины – имеет 57 матчей за национальную команду. Прошлый сезон провел в турецком Кайсериспоре, который летом покинул после завершения контракта.

В новом чемпионате Карпаты стартовали с поражения от Динамо 0: 2, а в предыдущем – финишировали в нижней части таблицы УПЛ.

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