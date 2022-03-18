"Думаю, сейчас нет ни одного человека, который бы не переживал о происходящем. Когда видишь, что сделали с нашим красавцем Харьковом, самым красивым городом не только в Украине, это никого не оставляет равнодушным.

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Но он оптимист, создает этот фонд возрождения Харькова. Мы молимся Богу, чтобы все это закончилось максимально быстро, чтобы на нашу землю пришел мир", – выразил надежду Красников в интервью Денисов Time.

Напомним, еще перед войной Ярославский вылетел в Лондон на фоне расследования смертельного ДТП с участием машины его кортежа. Пока информации о возвращении владельца Металлиста в Украину нет.

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