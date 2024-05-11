Главный тренер "зелено-белых" Мирон Маркевич рассказал, рассчитывает ли на арендованных игроков в своей команде.

– Мирон Богданович, почему вы перевели Хромея, Романюка и Картушова в дубль?

– А почему я должен отвечать на этот вопрос?

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– Интересно.

– Вам может и интересно, а мне нет.

– Неужели режим нарушили?

– Нет, нет, ничего такого не было. Я благодарен Романюку и Картушову, что они помогли Карпатам, но нам надо двигаться вперед. Они хорошие игроки, но у нас немного другое видение. С Романюком и Картушовым мы не будем продолжать сотрудничество. Хромей у нас в аренде, на него мы тоже не рассчитываем. Поэтому в этой ситуации ничего сверхъестественного нет.

– Хромей не оправдал ваших ожиданий, ведь сыграл всего несколько минут в одном матче?

– Пусть он в себе сначала разберется. Во-первых, он не наш футболист, мы взяли его у Шахтера посмотреть. Хромей умеет играть в футбол, но, но, но...

– Что скажете про Ариэльсона?

– Может, из него что-то и будет, но не в Карпатах. У него очень большая сумма выкупа у Крузейро, Карпаты такие деньги точно платить не будут. Я ему желаю успеха в новом клубе.

– Кроме этих футболистов, нам следует ожидать еще кого-то на выход?

– Это будет зависеть от того, кого нам удастся подписать. Тогда уже будем думать, отправлять кого-то или нет.

– Есть ли уже в планах игроки, которыми усилите Карпаты на сезон в УПЛ?

– Как я и говорил ранее, трудно заставить футболистов ехать в Украину во время войны. Ищем, смотрим, с некоторыми игроками идут переговоры, но пока рано о чем-то говорить. Разговариваем и с легионерами, и с украинцами. Ищем футболистов на все позиции.

– Карпаты досрочно вышли в УПЛ. Где будете искать мотивацию для команды в заключительных матчах тура?

– Будем как-то настраивать команду. Я понимаю, что задача выполнена, но надо доиграть чемпионат, – сказал Маркевич в комментарии Українському футболу.

Напомним, Михаил Хромей арендован Карпатами из Шахтера и провел лишь 2 игры за "львов" (без результативных действий). Егор Картушов присоединился из Металлиста – 16 матчей и 1 гол. Юрий Романюк так же перешел в Карпаты из Металлиста – 15 матчей (без результативных действий).

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