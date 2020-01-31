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Шеффилд Юнайтед подписал Живковича, на которого ранее претендовало Динамо

17:05 41 Читати українською
Шеффилд Юнайтед подписал Живковича, на которого ранее претендовало Динамо
Ришайро Живкович / Фото Шеффилд Юнайтед

Шеффилд Юнайтед усилил свою атакующую линию.

Нидерландский форвард Ришайро Живкович стал игроком Шеффилд Юнайтед, сообщает официальный сайт клуба.

Шеффилд Юнайтед совершил свой рекордный трансфер – хавбек, который в прошлом сезоне феерил вместе с Малиновским

23-летний игрок будет защищать цвета нового клуба на правах аренды до конца нынешнего сезона. Контракт Ришайро принадлежит команде со второго китайского дивизиона Чанчунь Ятай.

Год назад к нидерландцу проявляло интерес киевское Динамо. За китайский клуб Живкович провел 26 матчей, в которых отметился 16-ю голами.

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