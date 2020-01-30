Шеффилд Юнайтед совершил свой рекордный трансфер – хавбек, который в прошлом сезоне феерил вместе с Малиновским

Шеффилд Юнайтед усилил линию полузащиты за день до закрытия трансферного окна в Англии.

"Клинки" на своем официальном сайте объявили о подписании полузащитника Сандера Берге из Генка.

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Никаких подробностей трансфера клуб не сообщает, однако подчеркивается, что норвежец стал самым дорогим приобретением в истории Шеффилд Юнайтед. По неофициальным данным, Генк получил за Берге 20,8 млн фунтов. Летом 2019 "клинки" устанавливали свой предыдущий рекорд – 20 млн фунтов за Оливера Макберни из Суонси.

Берге провел за Генк 98 матчей и отметился шестью голами. В прошлом сезоне 21-летний норвежец вместе с Русланом Малиновским были ключевыми игроками центра поля у Генка, который получил золотые медали чемпионата Бельгии.

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