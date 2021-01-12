Шеффілд Юнайтед переграв Ньюкасл та здобув першу перемогу у сезоні – "клинки" перервали 20-матчеву безвиграшну серію
В рамках 18-го туру АПЛ Ньюкасл на виїзді поступився Шеффілд Юнайтед. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Англії 2020/21, 18-й тур
Шеффілд Юнайтед – Ньюкасл – 1:0
Гол: Шарп, 72 (пен)
Вилучення: Фрейзер, 45 (Ньюкасл) (друга жовта)
Бернлі – Манчестер Юнайтед – початок о 22:15
Вулверхемптон – Евертон – початок о 22:15
До сьогоднішнього дня у топ-чемпіонатах Європи залишилась лише одна команда, яка у нинішньому сезоні не виграла жодного поєдинку – Шеффілд Юнайтед.
"Клинки" у рідних стінах приймали Ньюкасл. Під завісу першого тайму гості залишились у меншості – Фрейзер за три хвилини примудрився отримати дві жовті картки.
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У другій половині зустрічі "сороки" тримались до 72-ї хвилини, коли Фернандес грубо сфолив у штрафному майданчику і привіз одинадцятиметровий. Його без особливих проблем реалізував Шарп – голкіперу не вдалось вгадати напрямок удару. До кінця матчу "клинки" мали ще кілька шансів, щоб збільшити перевагу, однак реалізувати їх не вдалось.
Шеффілд Юнайтед хоч і залишився останнім у турнірній таблиці, проте таки здобув довгоочікувану першу перемогу. Ньюкасл розташувався на 15-й сходинці першості.
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