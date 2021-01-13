Бернли – Манчестер Юнайтед – 0:1 – видео голов и обзор матча
00:26 - Читати українською
Манчестер Юнайтед в напряженном матче одолел Бернли. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".
завершено
71’ Поль Погба
"Красные дьяволы" провели спокойный первый тайм, но во втором взяли игру под свой контроль. Это способствовало единому забитому мячу МЮ в поединке – Решфорд с фланга ассистировал, Погба с лету забил с рикошетом от защитника.
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1:0 – закономерная победа подопечных Сульшера. Манчестер Юнайтед стал лидером АПЛ с 36 очками, обойдя Ливерпуль. Бернли остался на 16 строчке, имея в своем активе 16 пунктов.
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