Манчестер Юнайтед в напряженном матче одолел Бернли. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

"Красные дьяволы" провели спокойный первый тайм, но во втором взяли игру под свой контроль. Это способствовало единому забитому мячу МЮ в поединке – Решфорд с фланга ассистировал, Погба с лету забил с рикошетом от защитника.

Манчестер Юнайтед одолел Бернли и возглавил АПЛ, Эвертон победил Вулверхэмптон, Шеффилд одержал первую победу в сезоне

1:0 – закономерная победа подопечных Сульшера. Манчестер Юнайтед стал лидером АПЛ с 36 очками, обойдя Ливерпуль. Бернли остался на 16 строчке, имея в своем активе 16 пунктов.