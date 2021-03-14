"Клинки" на своем официальном сайте объявили об уходе Криса Уайлдера. Контракт расторгнут по обоюдному согласию.

Легенда АПЛ Кьюэлл уволен из Олдхэма

Уайлдер возглавил Шеффилд Юнайтед летом 2016 года. За это время команда преодолела путь от Лиги 1 (третий дивизион) до АПЛ. Первый сезон после выхода в элиту сложился для "клинков" сказочно, однако в текущей кампании все получается гораздо хуже. Подопечные Уайлдера добыли всего 2 победы в 28 турах и идут на дне таблицы – до спасительного места 12 очков.

Заметим, что уже сегодня (14 марта) Шеффилд Юнайтед с другим тренером поедет в гости к Лестеру.

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