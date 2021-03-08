Австралийский специалист с сегодняшнего дня не исполняет обязанности наставника "сов", сообщает официальный сайт клуба.

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Кьюэлл уволен на фоне неубедительных результатов Олдхэма. В 2021 году Атлетик одержал лишь 3 победы в 11-ти турах чемпионата. В данный момент "совы" занимают 16-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на 10 очков.

Олдхэм – третий клуб в тренерской карьере Харри Кьюэлла. Ранее он работал с Кроули Таун и Ноттс Каунти. Лучшие годы игровой карьеры австралиец провел в Лидсе и Ливерпуле на рубеже тысячелетий.

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