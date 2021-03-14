"Клинки" на своєму офіційному сайті оголосили про відхід Кріса Вайлдера. Контракт розірваний за обопільною згодою.

Легенда АПЛ К'юелл звільнений з Олдхема

Вайлдер очолив Шеффілд Юнайтед влітку 2016 року. За цей час команда подолала шлях від Ліги 1 (третій дивізіон) до АПЛ. Перший сезон після виходу в еліту склався для "клинків" казково, проте у поточній кампанії все виходить значно гірше. Підопічні Вайлдера здобули усього 2 перемоги у 28 турах та йдуть на дні таблиці – до рятівного місця 12 очок.

Зауважимо, що вже сьогодні (14 березня) Шеффілд Юнайтед з іншим тренером поїде в гості до Лестера.

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