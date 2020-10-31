Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко в заявке
Шеффилд Юнайтед и Манчестер Сити выясняют сильнейшего в 7-м туре АПЛ. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".
Матч и онлайн-трансляция Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити стартует в 14:30 по Киеву. Обе команды неудачно начали чемпионат – "горожане" в 5-ти сыгранных матчах выиграли лишь дважды и разместились во втором десятке турнирной таблицы (13 позиция). Шеффилд Юнайтед тоже не впечатляет – после удачного сезона 2019/20 "клинки" занимают предпоследнее место, набрав жалкий 1 балл в 6-ти поединках.
Зинченко против Марселя: курьезы, солидность и два ужасных показателя – оценки за первый в сезоне выход в старте
Александр Зинченко начнет поединок в запасе. В прошлом туре украинец провел свой первый матч в сезоне, выйдя на замену в игре с Вест Хэмом. Посреди недели Зинченко вышел в старте на поединок Лиги чемпионов против Марселя и был заменен во втором тайме.
Прямую онлайн-видеотрансляцию игры можно посмотреть на телеканале Setanta Sports, на платформе MEGOGO, а также в этой новости на "Футбол 24".
Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити: стартовые составы:
Шеффилд Юнайтед:
Манчестер Сити: