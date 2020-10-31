Шеффилд Юнайтед и Манчестер Сити выясняют сильнейшего в 7-м туре АПЛ. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити стартует в 14:30 по Киеву. Обе команды неудачно начали чемпионат – "горожане" в 5-ти сыгранных матчах выиграли лишь дважды и разместились во втором десятке турнирной таблицы (13 позиция). Шеффилд Юнайтед тоже не впечатляет – после удачного сезона 2019/20 "клинки" занимают предпоследнее место, набрав жалкий 1 балл в 6-ти поединках.

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Александр Зинченко начнет поединок в запасе. В прошлом туре украинец провел свой первый матч в сезоне, выйдя на замену в игре с Вест Хэмом. Посреди недели Зинченко вышел в старте на поединок Лиги чемпионов против Марселя и был заменен во втором тайме.

Прямую онлайн-видеотрансляцию игры можно посмотреть на телеканале Setanta Sports, на платформе MEGOGO, а также в этой новости на "Футбол 24".

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити: стартовые составы:

Шеффилд Юнайтед:

One change for the Bladesmen.



Max Lowe returns after missing the trip to Anfield with concussion, replacing John Lundstram who drops to the bench. pic.twitter.com/WBwcl8HF79 — Sheffield United (@SheffieldUnited) October 31, 2020

Манчестер Сити: