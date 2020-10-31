Шеффилд Юнайтед и Манчестер Сити выясняли сильнейшего в 7-м туре АПЛ (0:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити стартовал в 14:30 по Киеву. Обе команды неудачно начали чемпионат – "горожане" в 5-ти сыгранных матчах выиграли лишь дважды и на момент начала поединка разместились во втором десятке турнирной таблицы (13 позиция). Шеффилд Юнайтед тоже не впечатляет – после удачного сезона 2019/20 "клинки" занимали предпоследнее место, набрав жалкий 1 балл в 6-ти поединках.

Александр Зинченко начал поединок в запасе, а на позиции левого защитника вышел Жоау Канселу. В прошлом туре украинец провел свой первый матч в сезоне, выйдя на замену в игре с Вест Хэмом. Посреди недели Зинченко вышел в старте на поединок Лиги чемпионов против Марселя и был заменен во втором тайме.

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Первый острый момент возник на 8-й минуте у ворот хозяев. Ферран Торрес пробил головой после подачи Канселу – Рэмсдейл сыграл надежно, отбив мяч. Добивание Стерлинга заблокировали защитники. Ляпорт замыкал подачу с углового – мимо. Сити продолжал давить. Теперь уже Родри разрядил свою пушку метров с 30-ти. Рэмсдейл сыграл не слишком уверенно, но все же парировал мяч, летевший по центру ворот.

Ферран Торрес, который действовал в центре атаки, замыкал прострел Стерлинга. Голкипер сумел нейтрализовать угрозу. Еще одна быстрая атака завершилась неточным выстрелом Мареза из пределов штрафной.

На 28-й минуте "горожане" добились своего. Кайл Уокер мощным ударом издали попал в дальний нижний угол. Идеальное исполнение – сильно, низом, по скользкому газону и еще и в самую "шестерку". Манчестер Сити заслуженно повел в счете.

Де Брюйне оригинально исполнил штрафной, покатив мяч под стенкой, которая подпрыгнула. Рэмсдейл был готов к такой выходке бельгийца. Лишь на 35-й минуте Шеффилд Юнайтед едва ли не впервые приблизился к воротам Эдерсона, но два подряд угловых не принесли угрозы. Опять сработала бывшая связка Валенсии – Канселу навесил, Ферран пробил с лета, но попал в защитника. В итоге, первый тайм так и завершился с минимальным преимуществом гостей.

После перерыва подопечные Гвардиола не сбавили обороты. Опасно пробивал Де Брюйне, но немного не попал. Удар Мареза со штрафного парировал Рэмсдейл, потянув мяч из нижнего угла. "Клинки" ответили атакой правым флангом, однако Эдерсон прервал хороший прострел в центр штрафной.

На 70-й минуте Шеффилд Юнайтед упустил убийственный момент. Ландстрем из пределов штрафной в касание замыкал прострел с левого фланга – выше! Де Брюйне эффектным пасом нашел Стерлинга вблизи ворот хозяев. Тот качнул защитника и мог бить сам, но решил покатить на партнера – перехватили.

Лишь на 81-й минуте Гвардиола провел первую замену. Вместо Феррана Торреса вышел Фил Фоден. Бернарду на скорости ворвался в штрафную и попал точно во вратаря. И тут же наставник "горожан" снял Мареза, выпустив Гюндогана. Зинченко так и остался на скамейке запасных до финального свистка.

Лучшими в поединке стали фланговые защитники Манчестер Сити. Кайл Уокер забил победный гол, а Канселу регулярно обострял ситуацию на левом фланге. Интересно, что "горожане" под руководством Гвардиолы впервые не забивают больше одного гола в 4-х поединках АПЛ подряд. Впрочем, и этого хватило для победы. Манчестер Сити набрал 11 очков и поднялся на 7 место. Шеффилд Юнайтед с одним пунктом остался предпоследним.