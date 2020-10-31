Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті: стартові склади і онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко в заявці
Шеффілд Юнайтед та Манчестер Сіті з'ясовують сильнішого в 7-му турі АПЛ. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".
Матч і онлайн-трансляція Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті стартує о 14:30 за Києвом. Обидві команди невдало розпочали чемпіонат – "містяни" у 5-ти зіграних матчах виграли лише двічі та розмістилися у другому десятку турнірної таблиці (13 позиція). Шеффілд Юнайтед теж не вражає – після вдалого сезону 2019/20 "клинки" посідають передостаннє місце, набравши жалюгідний 1 бал у 6-ти поєдинках.
Зінченко проти Марселя: курйози, солідність і два жахливі показники – оцінки за перший в сезоні вихід у старті
Олександр Зінченко розпочне поєдинок у запасі. В минулому турі українець провів свій перший матч у сезоні, вийшовши на заміну у грі з Вест Хемом. Посеред тижня Зінченко вийшов у старті на поєдинок Ліги чемпіонів проти Марселя та був замінений у другому таймі.
Пряму онлайн-відеотрансляцію гри можна переглянути на телеканалі Setanta Sports, на платформі MEGOGO, а також у цій новині на "Футбол 24".
Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті: стартові склади:
Шеффілд Юнайтед:
Манчестер Сіті: