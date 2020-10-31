Шеффілд Юнайтед та Манчестер Сіті з'ясовують сильнішого в 7-му турі АПЛ. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті стартує о 14:30 за Києвом. Обидві команди невдало розпочали чемпіонат – "містяни" у 5-ти зіграних матчах виграли лише двічі та розмістилися у другому десятку турнірної таблиці (13 позиція). Шеффілд Юнайтед теж не вражає – після вдалого сезону 2019/20 "клинки" посідають передостаннє місце, набравши жалюгідний 1 бал у 6-ти поєдинках.

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Олександр Зінченко розпочне поєдинок у запасі. В минулому турі українець провів свій перший матч у сезоні, вийшовши на заміну у грі з Вест Хемом. Посеред тижня Зінченко вийшов у старті на поєдинок Ліги чемпіонів проти Марселя та був замінений у другому таймі.

Пряму онлайн-відеотрансляцію гри можна переглянути на телеканалі Setanta Sports, на платформі MEGOGO, а також у цій новині на "Футбол 24".

Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті: стартові склади:

Шеффілд Юнайтед:

One change for the Bladesmen.



Max Lowe returns after missing the trip to Anfield with concussion, replacing John Lundstram who drops to the bench. pic.twitter.com/WBwcl8HF79 — Sheffield United (@SheffieldUnited) October 31, 2020

Манчестер Сіті: