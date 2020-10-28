Лидер сборной Украины помог Манчестер Сити разгромить Марсель (0:3) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. Обзор его игры и оценки английских СМИ – в нашем материале.

Александр Зинченко впервые в сезоне попал в стартовый состав Манчестер Сити. Украинец имел проблемы со здоровьем, поэтому до этого уик-энда даже не выходил на поле в футболке "горожан". Впрочем, перед выездом в Марсель сложилась хорошая ситуация.

Главный конкурент Зинченко в лице Менди травмирован, а Аке, который может закрыть левый фланг, также попал в лазарет. Гвардиоле слева в обороне понадобился левша, поэтому выбор пал на Сашу. За несколько дней до того Пеп проверил его готовность, выпустив на концовку поединка против Вест Хэма.

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Зинченко действовал в привычной для себя манере. Часто смещался в центр поля, принимал активное участие в построении атак, обменивался позиции с партнерами. Традиционно стал одним из лучших в команде по количеству передач (101). Правда, точность не впечатляет – всего 88%. И 17 потерь.

Карта передач Зинченко:

Украинец часто ошибался, хотя обострял не так много. Первому голу Манчестер Сити предшествовала неточная передача Зинченко. К счастью, Ронжье своим фейлом полностью затмил ошибку Алекса, подарив мяч де Брюйне.

Построение атак Ман Сити с участием Зинченко (момент с голом – с 3:00):

В то же время важно, что эта результативная атака "горожан" развилась благодаря активности футболиста сборной Украины, который обыгрался с Гюндоганом и протянул мяч в финальную треть. Зинченко мог забивать и сам, однако его выстрел на 34-й минуте в дальний угол взяла на себя штанга.

В обороне Александр почти не имел работы, ведь его команда доминировала. Однако нужно отметить очень негативный показатель – Зинченко проиграл все 6 единоборств. Статистические порталы на основе таких цифр вывели ему худшие оценки в стартовом составе Манчестер Сити: WhoScored – 6.7, SofaScore – 6.5.

Зинченко заменили в середине второго тайма. Главный инсайдер The Athletic по "горожанам" Сэм Ли видел, как он перед этим страдал от судороги. А Пеп Гвардиола после матча коротко отметил, что оборона отыграла солидно, а Зинченко помог команде. Поэтому говорить о разочаровании Сашей не приходится.

Английская пресса достойно оценила работу украинца. Авторитетный Sky Sports выставил ему средний балл – 7. Популярная местная газета Manchester Evening News наградила Зинченко аналогичной оценкой и добавила комментарий: "Яркий перфоманс после первого появления в стартовом составе. Хорошо взаимодействовал с Фоденом на фланге, а также с легкостью смещался в середину поля, когда атаковал".

Профильный портал City Square также поставил Александру 7 баллов. "После неудачного предыдущего сезона в этом матче украинец выглядел очень комфортно. Он борется за позицию левого защитника, на которой нет четкого первого номера под основу".

А вот сайт City Xtra выделил Зинченко одним из худших в составе гостей и поставил оценку 6. "Выглядел не так классно, как Уокер на противоположном фланге, почти не обеспечивал продвижение мяча вперед. Впрочем, он явно не выпадал из очень сильного футбола Ман Сити".

В сети мнения болельщиков об игре Зинченко против Марселя разделились, но негативных отзывов заметно меньше, чем положительных и нейтральных. Плохой удар Саши перед заменой вызвал волну насмешек – он запорол наигранный стандарт...

City Chief в Twitter спросил у своих фолловеров (а таких почти 100 тысяч), как им выступление украинца. Если обобщить мнения: прилично, ничего особенного, но спокойнее, чем с Менди.

What's your thoughts on Zinchenko's performance? pic.twitter.com/AycAbJvCXx — City Chief (@City_Chief) October 27, 2020

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